Сербская прыгунья сломала ногу во время квалификации. Но все равно отобралась в финал

Травма Ангелины Топич оказалась слишком серьезной — побороться за медали ей не дают врачи.

Самый медальный вид спорта любой летней Олимпиады — легкая атлетика — постепенно разгоняется. Ключевые финалы еще впереди, но и на предварительной стадии порой случаются такие драмы, которые запомнятся болельщикам на долгие годы. История со снятием Ангелины Топич с финала в прыжках в высоту — как раз из таких. Сербка показала выдающийся пример спортивной стойкости, когда несмотря на тяжелую травму продолжила выступать в квалификации и со второй попытки выполнила норматив. Однако дальше бороться за награду ей запретили врачи, поскольку повреждение оказалось слишком серьезным.

Сломала ногу на разминке квалификации

Минус сильная прыгунья в высоту у женщин — сербская легкоатлетка Ангелина Топич из-за травмы не сможет выступить в финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Париже. Накануне в пятницу 19-летняя спортсменка подвернула стопу во время разминки перед квалификацией, однако не стала уходить из сектора и продолжила выступления. Более того, со второй попытки Топич даже смогла выполнить норматив в 1,92 метра и выйти в финал. Однако чуть позже время интервью для сербского ТВ девушка плакала из-за боли в ноге. Позже спортсменка сообщила в своих соцсетях, что у нее диагностирован перелом лодыжки, и она не примет участие в финале Олимпиады. «На этот раз этому не суждено было случиться», — написала сербка. И это действительно потеря, ведь всего два месяца назад Ангелина стала серебряным призером чемпионата Европы.

Фото Reuters

На турнире в Риме Топич выдала личный рекорд в 1,97 метра и уступила только будущей рекордсменке мира украинке Ярославе Магучих. Так что без нее соревнования выглядят уже не столь конкурентными, как могли бы быть. Трудно представить, каково самой Ангелине упускать шанс на медаль. Тем не менее, у себя на родине в Сербии девушка уже стала героем, несмотря на пропуск финала. Президент легкоатлетической ассоциации Сербии Веселин Евросимович не мог найти слов, чтобы описать героизм Топич.

«Какая девушка! С такой травмой, выйти на стадион и дойти до финала — это достойно уважения, — заявил Евросимович. — Хотите верьте, хотите нет, но она уже завоевала медаль в наших сердцах. И показала всем, как нужно защищать цвета своей страны». Также чиновник добавил, что карьера прыгуньи только начинается, и в будущем она станет только сильнее.

Ангелина снимается с Олимпиады

Трехкратная чемпионка Сербии впервые заявила о себе в 2022 в Мюнхене, когда стала третьей на европейском первенстве. К слову, ее текущего личного рекорда в 1,97 тогда хватило бы даже для победы — Магучих приехала в Германию не в лучших кондициях и остановилась на отметке в 1,95. Второй стала на немецком ЧЕ черногорка Мария Вукович. Она также взяла планку в 1,95, однако уступила украинке по попыткам. С тех пор ход женская высота набрала ход, но и Топич не останавливалась. Как пишет сербская пресса, на тренировках у Ангелины были близкие попытки на 1,91 и даже 2,01. А это уже и правда серьезные цифры, которые практически гарантируют медаль и даже дают теоретическую возможность побороться с Магучих. 2,10 от 22-летней рекордсменки, конечно, восхищают, однако олимпийское давление и статус фаворита вполне мог сыграть с лидером своего вида спорта злую шутку.

Фото Reuters

Однако для Топич Олимпиада уже закончилась, хотя девушка до последнего надеялась, что сможет восстановиться до воскресенья, когда запланирован финал. «Травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально, — объясняет Ангелина болельщиках в соцсетях непростое решение, которое было принято после консультаций с врачами сборной Сербии. — Я очень хотела выступить в финале, проявить бойцовские качества и отдать всю себя. Однако не в этот раз. До скорой встречи».

В отсутствии Топич конкуренцию Магучих постараются составить австралийка Элинор Паттерсон и Елена Куличенко, экс-россиянка представляющая сейчас Кипр. Последняя также вызвала бурные обсуждения в Сети, однако куда менее приятные. Пользователи обсуждают интимные снимки девушки, которые оказались в публичном доступе на платформе для «взрослого» контента OnlyFans. У киприотов возникли вопросы к Елене, поскольку она была знаменосцем своей сборной на церемонии открытия Игр. Сама Куличенко заявила, что стала жертвой фальсификации фото при помощи нейросетей.