Порносайт предложил 250 тысяч долларов прыгуну с шестом. На Олимпиаде он проиграл из-за своих гениталий

Как стать звездой даже после поражения.

Соревнования по прыжкам с шестом на Олимпийских играх уже завершились — победу в них одержал швед Арман Дюплантис с мировым рекордом 6,25 метра. Но не утихают разговоры вокруг другого легкоатлета, француза Антони Аммирати, который покинул соревнования еще после отборочного этапа — в квалификации занял 15-е место с результатом 5,60. При попытке же взять высоту 5,70 он сначала задел планку коленями, а затем снес ее гениталиями, из-за чего видео эпизода мгновенно стало вирусным.

— Это большое разочарование, — сказал Аммирати после вылета. — Немного расстроен, потому что ничего не упустил в третьей попытке на 5,70. А вот что недоработал, так это немного прыжков на тренировке, чтобы отладить настройки. Надо было просто провести техническую сессию. Поскольку считался аутсайдером, у меня был только один ключ к успеху: добиться поддержки аудитории. Я почти добился успеха.

Пользователи в соцсетях бурно отреагировали на то, что прыгуну с шестом помешало победить мужское достоинство и, как сообщает TMZ, не только оно. По данным таблоида, французский сайт для взрослых CamSoda предложил 21-летнему легкоатлету высокооплачиваемую работу — 250 тысяч долларов за часовой стрим.

Фото Reuters

— Если бы это зависело только от меня, наградила бы тебя за то, что увидели все — твой талант ниже пояса, — цитирует TMZ вице-президента порносайта Дэрин Паркер. — Как любительница пикантных развлечений, с удовольствием предложила бы тебе до 250 тысяч долларов в обмен на 60-минутное шоу перед веб-камерой, в котором ты продемонстрируешь свои прелести, но уже без планки, конечно.

Аммирати пока никак не отреагировал на предложение. Когда французу задавали вопрос по поводу неординарного способа сбития планки, он смущался и уходил от ответа, поэтому шансы увидеть перформанс прыгуна на камеру невелики. Больше похоже, что эта история — обычный рекламный ход сайта для взрослых.