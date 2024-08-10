Сборная США становится неуклюжей, когда дело доходит до спринтерских эстафет. Олимпийских побед нет уже 24 года

Легендарный чемпион Карл Льюис призывает взорвать систему.

Олимпиада в Париже уже близка к завершению. США бьется с Китаем за победу в неофициальном медальном зачете. Всего одна золотая медаль может решить судьбу первого места в этом рейтинге. Но американцы снова проваливаются там, где вроде бы должны забирать свое. Настоящим олимпийским проклятьем для них стала мужская легкоатлетическая эстафета 4х100 метров, в которой сборная США не может победить уже 24 года.

Проклятье эстафет

Последнее золото в эстафете звездно-полосатая команда добыла на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. До этого у США не было вообще никаких проблем в этой дисциплине. До провальной серии они побеждали 15 раз. На втором месте по наградам в этом рейтинге до сих пор идет сборная СССР, у которой два золота, четыре серебра и одна бронза. Также по две победы в эстафете 4х100 метров имеют Великобритания, Ямайка и с этого лета Канада, которые уступают советским легкоатлетам в серебряных медалях.

Однако для США любимая дисциплина начала рушиться на Играх в Афинах — в 2004-м. Тогда команда Великобритании опередила фаворитов всего на 0,01 секунды. Этот мизер и даже больше американцы потеряли на второй передаче эстафеты, в которой запутались Джастин Гэтлин и Коби Миллер. Сейчас Олимпиада в Афинах — последняя, где США брали медаль. Да, американцы были вторыми еще в Лондоне в 2012-м, но потом эту награду у них забрали из-за допинга Тайсона Гэя.

На других Олимпиадах XXI века тоже ничего не складывалось. Дело не только в сильных соперниках, таких как ямайская четверка во главе с Усэйном Болтом. Американцы отдавали медали сами. В 2008-м в Пекине команда не смогла финишировать в предварительном забеге из-за падения. В 2016-м в Рио нарушили правила передачи в финале, а в 2021-м в Токио завозились с палочкой в предвариловке.

На других турнирах у США было все немного лучше. Но, по данным Reuters, с 1995 года у США насчиталось 11 случаев падения палочек, дисквалификаций или отстранений на Олимпиадах и чемпионатах мира. Тотальное невезение.

Фото Reuters

Новый крах

В Париже все начало рушиться с самого начала. Утром в день старта главная звезда сборной Ноа Лайлс объявил, что его Игры закончены. Выступать дальше действующему олимпийскому чемпиону на стометровке помешал ковид, с которым он накануне смог завоевать бронзу на дистанции 200 метров. «Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Думаю, что это будет конец моей Олимпиады-2024. Это не те Олимпийские игры, о которых я мечтал, но они оставили в моем сердце столько радости. Надеюсь, всем понравилось шоу. Болели ли вы за меня или нет, признайте: вы это смотрели, не так ли? Увидимся в следующий раз», — написал Ноа в соцсетях.

Даже без Лайлса состав у американцев выглядел мощным. Но на первой передаче эстафеты все рухнуло. Бежавший на втором этапе Кенни Беднарек стартовал слишком рано, из-за чего пришлось притормаживать, чтобы дождаться Кристиана Коулмена. Но даже так «Звездно-полосатые» не смогли передать эстафету в отведенной для этого зоне. Неправильная передача означала дисквалификацию и очередную безмедальную эстафету.

«Очевидно, что мы все будем строги к себе. Легкая атлетика — это индивидуальный вид спорта, поэтому в спринте мы делаем свое дело. А когда объединяемся в команду, то происходит самое интересное. Конечно, это немного разочаровывает, особенно для США, потому что мы хотели это сделать, мы хотели привезти золото домой, мы знали, что у нас есть скорость, чтобы сделать это», — грустил Коулмен в беседе с журналистами. — Этого просто не произошло, но мы тоже люди. Мы пережили взлеты и падения в жизни. Это еще один из тех случаев, когда нам нужно просто не высовываться и двигаться вперед".

Фото Global Look Press

Одним из главных критиков команды остается девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис. Он давно высказывает недовольство по эстафетам, а сейчас предлагает перейти к радикальным мерам. «Пора взорвать эту систему, — негодовал Льюис в соцсетях. — Очевидно, что КАЖДЫЙ (слово «everyone» он написал заглавными буквами) в этой команде больше озабочен отношениями, а не победой. Ни один спортсмен не должен выходить на дорожку и бежать еще одну эстафету, пока эта программа не будет изменена сверху донизу».

Льюис часто говорит о неправильных тренерских решениях, однако в соседней женской сборной США тренеры не помешали в этот же день выиграть золотые медали в эстафете 4х100 метров. Сейчас американцы верят, что они смогут исправить все свои ошибки и проклятье падет на домашней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.