Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 13:10

Тола — самый быстрый марафонец Парижа. Кипчоге не добрался до финиша

Тола стал самым быстрым марафонцем на Олимпиаде-2024, Кипчоге не добрался до финиша
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тамират Тола.
Фото Reuters
Тамират Тола стал победителем олимпийского марафона в Париже с результатом 2:06.26.

Олимпиада. Мужчины. Марафон. Финал
1. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 (OR)
2. Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47
3. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00

Финишная арка у Дворца ветеранов в центре французской столицы была выбрана как будто специально. Станет ли третий олимпийский марафон золотым для 40-летнего ветерана Элиуда Кипчоге? Что покажет 42-летняя легенда Кениса Бекеле?

Сомнительное удовольствие

Безусловным фаворитом в Париже должен был стать рекордсмен мира на марафоне кениец Келвин Киптум. Но автокатастрофа в феврале 2024 года прервала стремительный взлет 24-летнего вундеркинда стайерского бега. На похороны спортсмена собралось несколько десятков тысяч человек, выступал президент Кении, а фанаты строили теории заговора. Дошло до того, что в трагедии обвиняли даже Кипчоге — якобы он решил устранить конкурента. Звезде пришлось организовать отдельное интервью, чтобы объясниться.

Кристиан Коулман и&nbsp;Кеннет Беднарек. Сборная США становится неуклюжей, когда дело доходит до спринтерских эстафет. Олимпийских побед нет уже 24 года

Живописная трасса марафона проходила через все главные достопримечательности в Париже. Спортсмены стартовали от Отель-де-Виль, пробегали мимо Лувра, садов Тюильри, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейских полей и финишировали у Дворца инвалидов.

Для телевизионной картинки и наслаждения городом — идеальный маршрут. Поддержка на каждом метре трассы была просто фантастическая. Некоторые болельщики пришли сразу в беговой форме, чтобы перемещаться от одной точки поддержки к другой почти в темпе марафонцев.

А вот для участников такой маршрут — удовольствие сомнительное. Количество тоннелей, крутых спусков и подъемов должно было стать настоящим испытанием. Особенно для тех, кто свои лучшие результаты показывал на плоских забегах.

Элиуд Кипчоге.
Фото AFP

Посвящение Келвину Киптуму

В статусе обладателя лучшего результата в сезоне (2:02.16) на старт вышел кениец Бенсон Кипруто. Но, учитывая весь рельеф трассы и то, что самый «забористый» подъем начинался в районе 29-го километра, можно было ждать сюрпризов. И именно здесь убежал из большой группы Тамират Тола. В Париже он оказался почти случайно, в последний момент заменил травмировавшегося победителя марафона в Бостоне Бенсона Кипруто.

— Фантастика! — выдохнул Тола в микрофон. — Это была очень тяжелая трасса, и я даже не ожидал, что смогу так быстро отработать подъем. Постоянно оглядывался, пока бежал в группе, когда пошел в гору, на это не было сил. Потом я понял, что один, и дальше меня понесла публика.

Ноа Лайлс после финиша забега на&nbsp;200 метров. Лайлс хвастается, что взял бронзу после ковида. При этом он подверг опасности соперников

Стала растягиваться постепенно и группа преследования. Тех, кого, подъем не лишил последних сил, осталось трое: Кипруто, бельгиец Абди, британец Кайрес и Гелета из Эфиопии. Они и устроили самое интересное — разборку за медали Олимпиады. Результат Толы — 2:06.26, далеко не его личный рекорд, но на 2 минуты быстрее, чем Кипчоге бежал в Токио три года назад. Вслед за Толой финишировал Абди, бронза — у Кипруто.

— Эта медаль для меня — настоящая мечта, — сказал Кипруто. — Это не сравнить ни с одним марафоном. Я посвящаю ее своему лучшему другу Келвину (Киптуму. - Прим. «СЭ»). Он должен был быть частью команды. Он должен был здесь побеждать.

Легендарный Кипчоге до финиша не добрался. Травма приводящей мышцы бедра заставила кенийца сойти на 33-м километре дистанции.

легкая атлетика
Олимпиада
Элиуд Кипчоге
0
Читайте также
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Четыре россиянина вошли в топ-10 вратарей НХЛ
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции в Курской области для ударов по ВСУ
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ около Алеутских островов
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная США становится неуклюжей, когда дело доходит до спринтерских эстафет. Олимпийских побед нет уже 24 года
Новости
RSS RSS
Все новости