Метатель копья установил олимпийский рекорд и завоевал для своей страны первую олимпийскую медаль за 32 года.

В легкой атлетике в четверг вечером особое внимание было приковано к сектору по метанию копья, куда за второй золотой медалью вышел индиец Нирадж Чопра. После Токио он стал одним из кумиров у себя на родине. В стране, несмотря на большой человеческий ресурс, не так много внимания уделяется профессиональному спорту. А атлет на своем примере показал, как подросток, которого в детстве называли толстячком, может стать олимпийским чемпионом.

Чопра показал лучший результат в квалификации соревнований в Париже и ставил перед собой задачу в финале метнуть копье за 90 метров. Его личный рекорд — 89,94 метра. Зрители на трибунах «Стад де Франс» увидели такую дальнюю попытку, но только... в исполнении другого спортсмена. Героем Игр в столице Франции стал пакистанец Аршад Надим.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Мужчины. Копье. Финал

1. Аршад Надим (Пакистан) — 92,97 (OR)

2. Нирадж Чопра (Индия) — 89,45

3. Андерсон Петерс (Гренада) — 88,54

Попытка за 90 метров

27-летний атлет отправил снаряд на 92,97 метра и таким образом побил олимпийский рекорд, державшийся с 2008 года и установленный норвежцем Андреасом Торкильдсеном — 90,57 сантиметра. Аршад стал лишь четвертым спортсменом в истории, преодолевшим отметку в 90 метров на Олимпиадах. Когда на табло загорелся результат второй попытки Аршада, удивились не только зрители, но и сам пакистанец. Он победно вскинул руки, но выглядел слегка растерянным.

«Бросая копье, я чувствовал, как оно покидает мою руку, и понимал, что это может стать олимпийским рекордом — с Божьей помощью. И он действительно помог», — говорил потом Надим журналистам.

Но куда больше эти цифры выбили из колеи соперника: Чопра сумел совершить только одну результативную попытку, метнув копье на 89,45 метра, что, к слову, является его личным рекордом. В итоге индиец в Париже ограничился серебром. А бронза отправилась в Гренаду. Ее завоевал Петерс Андерсон (88,54).

Фото Reuters

Мог уйти в крикет

Надо отметить, что золото Надима все же не стало сенсацией. Он изначально ехал в Париж не смотреть на Эйфелеву башню, а бороться за медали. В Токио Аршад был пятым, однако за последние четыре года прибавил и на чемпионате мира 2023 года уже завоевал серебро, уступив Чопре.

При этом, в отличие от представителя Индии, он ранее метал копье за 90 метров. В 2022 году на Играх Содружества в Бирмингеме Аршад установил личный рекорд — 90,18 метра.

Для Пакистана золото Надима стало первой медалью на Олимпиадах с 1992 года, когда в хоккее на траве в Барселоне была добыта бронза. А золото на родину и вовсе в последний раз спортсмены привозили в 1984-м.

Причем Аршад мог не добиться столь значимого успеха, если бы в детстве стал заниматься более популярным в Пакистане крикетом. По признанию Надима, выбор в пользу легкой атлетики — это лучшее из того, что с ним случалось.

Фото Reuters

«В противном случае меня бы не было на Олимпиаде. Я знаю, у меня есть природный талант в легкой атлетике, и я благодарен за это, но быть спортсменом, не занимающимся крикетом, в Пакистане очень сложно, например, я не получаю необходимых ресурсов и средств», — говорил перед Играми олимпийский чемпион.

При этом Надим очень тепло отзывался после победы о своем сопернике Чопре и радовался его серебру, несмотря на сложные отношения между двумя странами. Сам индиец признался, что последние несколько лет все же находится не в лучшем физическом состоянии — его беспокоит травма паха.