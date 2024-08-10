Главная драма Олимпиады. Итальянский чемпион вышел в сектор после рвоты от камней в почках, но проиграл

Джанмарко не защитил титул, но сделал все, что мог.

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери точно покорил сердца всех нейтральных болельщиков на Олимпиаде в Париже. Такая драма — действующий чемпион, лидер сезона и главный фаворит попадает в больницу за пару дней до старта Игр...

Но Тамбери не сдался и прилетел в Париж. Отобрался в финал и даже вышел в сектор для решающих попыток, несмотря на настоятельные просьбы врачей завершить выступления. Чуда не произошло — Джанмарко вылетел на ранних высотах, однако за характер ему стоит выдать еще один комплект медалей.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Прыжки в высоту. Мужчины. Финал

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) — 2,36

2. Шелби Макьюэн (США) — 2,36

3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,34

...11. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,22

Тамбери накануне сообщил, что пропустит финал, но вышел в сектор

Не умаляя достижений Хэмиша Керра, главный герой Олимпиады-2024 в прыжках в высоту — итальянец. За тем, попадет Джанмарко на Игры или нет, следили даже те, кому в принципе едва ли интересна легкая атлетика. Уж больно трогает сердце история итальянца, который потерял в Сене обручальное кольцо на церемонии открытия, чтобы затем вернуться в город любви и заново попросить руку и сердце своей возлюбленной — сразу после победной, как он думал, Олимпиады. Серьезной конкуренции по ходу сезона в «Бриллиантовой лиге» он не видел. Но вдруг за три дня до старта квалификации попал в больницу. «Отделение неотложной помощи, КТ, УЗИ, анализы крови... Вероятно, камни в почках», — встревожил он всех ночным постом в соцсетях.

Шансы на то, что за два дня Джанмарко встанет на ноги, были мизерными. Однако он настоял на своем и добрался до «Стад де Франс». Явно через боль выступил в квалификации. 2,27 — точно не та высота, на которой олимпийский чемпион должен завершать. Однако неудачи соперников позволили все-таки попасть в топ-12 и отобраться в финал. Но разве камни в почках отпускают так просто?

Тамбери вновь увезли в больницу. Если слова врачей не могли повлиять на спортсмена, то рвота кровью должна была его вразумить. Казалось бы, должна. «Все кончено. Я наделся до самого конца, верил вопреки всему, но этой ночью я проснулся в пять утра из-за той же боли, что несколько дней назад. В 2016-м я убедил свой организм, но на этот раз болезнь победила», — сообщил Тамбери своим болельщикам утром понедельника. Финал?

Джанмарко Тамбери. Фото Reuters

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Если бы. Спустя пару часов Джанмарко вновь оказался на больничной койке. Вероятнее всего, врачам стоило привязать неуступчивого итальянца, но он вырвался из палаты, достал телефон и написал всего одну фразу, которая поменяла все. Тамбери опубликовал фотографию из автобуса спортсменов с подписью «Я буду там». Он сдержал слово и вышел в сектор прыжков на «Стад де Франс».

Джанмарко Тамбери. Фото Reuters

Уже на 2,22 начались проблемы, детскую высоту он взял только с третьей попытки. Затем все те же 2,27 — и если в квалификации покорить ее получилось, то в финале — уже нет. Планка предательски упала, а вместе с ней и надежды Тамбери на космического масштаба чудо — побороться за медаль, несмотря на все нюансы со здоровьем. Хотя едва ли слово «нюансы» допустимо в ситуации, когда человека рвет кровью за несколько часов до выхода на арену.

Джанмарко Тамбери. Фото Reuters

Боль и слезы всей Италии — утешать Джанмарко принялась вся делегация. В его отсутствие побороться за золото должен был Муртаз Баршим. Тот самый, с кем три года назад в Токио Тамбери разделил победу. Они вдвоем остановились на высоте 2,40, и при равном количестве попыток судьи разрешили им не разбираться до последнего, кто лучше, и вдвоем стать олимпийскими чемпионами.

Хэмиш Керр. Фото Reuters

Шелби Макюэн. Фото Reuters

Но на этот раз Баршим только третий — он вылетел на 2,36. До высоты 2,38 дошли австралиец Хэмиш Керр и американец Шелби Макьюэн. Причем ситуация с двойным золотом могла повториться — оба прыгуна были на первом месте, когда высота в 2,38 стала предельной. Только если Баршим с Тамбери проявили олимпийскую дружбу, Макьюэн с Керром решили бороться до конца, чтобы остался только один. Чемпионом после своеобразной «серии пенальти» стал Керр.