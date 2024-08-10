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Париж-2024

10 августа, 23:00

Драматичная развязка в женской стометровке с барьерами на Играх: судьбу золота решил фотофиниш

Американка Рассел победила в беге на 100 метров с барьерами на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Финиш в беге на 100 метров с барьерами на Олимпиаде-2024.
Фото Reuters
Первое и второе места разделило всего 0,01 секунды.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Легкая атлетика. Женщины. 100 м с/б. Финал
1. Масаи Рассел (США) — 12,33
2. Сирена Самба-Майела (Франция) — 12,34
3. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,36

Женский забег на 100 метров с барьерами подарил одну из самых увлекательных развязок на этой Олимпиаде. Первых трех спортсменок разделило всего 0,03 секунды, а чемпионкой впервые в карьере стала американка Масаи Рассел. Судьбу золотой медали решил фотофиниш.

Рассел завершила дистанцию с результатом 12,33 секунды. Практически одновременно с ней финишную черту пересекла представительница Франции — Сирена Самба-Майела. Арбитрам потребовалось некоторое время, чтобы определить итоговые позиции легкоатлеток. В итоге Масаи обогнала Сирену на 0,01 секунды.

Финиш в беге на 100 метров с барьерами.
Фото Reuters

Совсем рядом с топ-2 финишировала Жасмин Камачо-Куинн. На прошлых Играх представительница Пуэрто-Рико завоевала золотую награду. Медаль француженки Самба-Майелу для хозяев турнира стала первой в легкой атлетике на этих соревнованиях.

Сирена Самба-Майела.
Фото Reuters

При этом результат 12,33 — далеко не лучший для Рассел даже в нынешнем сезоне. Ей принадлежит время года — в июне Масаи завершила дистанцию за 12,25, что стало ее личным рекордом. Мировое же достижение равно 12,12 секунды — на ЧМ-2022 его установила нигерийка Тоби Амусан.

«У меня так много эмоций, потому что это был самый тяжелый сезон в моей жизни, поделилась Масаи после впечатляющего результата на американских олимпийских отборах. Люди сомневались во мне. До тех пор, пока не подписала контракт с Nike, была мусором. Все говорят обо мне разное, но просто осталась верна себе, своей работе».

Масаи Рассел.
Фото Reuters

Олимпийское золото — самое большое достижение в карьере 24-летней легкоатлетки. В 2023-м она заняла третье место в чемпионате США, благодаря чему выступила на чемпионате мира в Будапеште. Там девушка добралась до финала, но финишировала за пределами топ-3. Результат 12,25, показанный ею этим летом, — четвертый за всю историю турниров на 100 метров с барьерами.

легкая атлетика
Олимпиада
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