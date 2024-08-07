Озверелый финиш бега на 400 метров. Сумасшедший рывок Куинси Холла с четвертого места

Нереальная развязка.

Олимпиада во Франции продолжает дарить зрителям невероятные развязки спринтерских забегов. На финише стометровки у мужчин победителя Ноа Лайлса и серебряного призера Кишейна Томпсона отделили друг от друга 0,005 секунды. В женской эстафете 4х400 м болельщиков поразил золотой спурт нидерландки Фемке Бол. Теперь настала очередь удивлять всех американца Холла, который в беге на 400 метров после 75 процентов дистанции шел четвертым, но победил.

Мэтью Хадсон-Смит. Фото AFP

В полуфиналах 26-летний атлет из США показал третье время и считался одним из нескольких претендентов на золото — наряду, к примеру, с британцем Мэттью Хадсон-Смитом, которому перед забегом букмекеры отдавали предпочтение. Мэттью же лидировал перед решающим этапом дистанции и вплоть до ее последних сантиметров. Однако на самом финише феноменальный рывок Киунси подарил американцу победу. При этом атлет из США перед заключительной стометровкой, после прохождения трех четвертей круга, находился на четвертом месте, но нашел в себе силы на золотой спурт.

Финальное время Холла — 43,40, Хадсон-Смита — 43,44, а у завоевавшего бронзу замбийца Музалы Самуконги — 43,74.

Куинси стал первым за 16 лет американцем, который завоевал золото на дистанции 400 м на Олимпийских играх. Предыдущим представителем США, победившим в таком забеге, был Лашон Мерритт в Пекине-2008.

Для 26-летнего Холла это первая медаль Игр. В 2023 году он стал чемпионом мира в эстафете 4х400 м и на том же турнире в Будапеште взял бронзу на 400-метровке.