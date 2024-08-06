Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 10:30

Хаос в олимпийском забеге. У кенийки сначала отобрали медаль, но затем передумали

Кенийской бегунье Кипьегон вернули серебро Олимпиады-2024 после апелляции
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фейт Кипьегон.
Фото Reuters
Результат Фейт Кипьегон на дистанции 5000 метров сначала аннулировали из-за инцидента на беговой дорожке, но потом вернули награду.

Драма в легкоатлетической программе Олимпиады в Париже развернулась вокруг женского забега на 5000 метров. Фейт Кипьегон из Кении завершила дистанцию на втором месте, уступив только соотечественнице Беатрис Чебет. Однако после завершения соревнований Фейт столкнулась с огромным разочарованием. Ее серебряную медаль аннулировали, а саму спортсменку дисквалифицировали за нарушение. Дело дошло до апелляции, после которой результат Кипьегон восстановили.

Арман Дюплантис из&nbsp;Швеции установил новый мировой рекорд. Космос от Дюплантиса и россияне на Елисейских полях. Обзор событий на Олимпиаде

Спорная дисквалификация

За два круга до финиша забега на 5000 метров Фейт схватила эфиопскую атлетку Гудаф Цегай. Кипьегон пыталась не пустить соперницу вперед, но из-за высокой плотности сцепилась с ней руками. Изначально организаторы соревнований посчитали, что кенийка создала препятствие для Цегай, и аннулировали результат Кипьегон. Это решение вызвало немало споров среди болельщиков и специалистов.

— Я этого не понимаю. По-моему, Цегай хотела срезать и вклиниться вперед. Кипьегон поднимает руку. Цегай возвращается и почти сбивает ее с трассы. Я этого не понимаю, — заявила комментатор NBC и известная бегунья на длинные дистанции Кара Гучер из США.

В результате Кипьегон, одна из сильнейших легкоатлеток планеты, временно осталась без заслуженной серебряной медали. Фейт уже дважды выигрывала Олимпиаду (2016 и 2020), а еще установила мировой рекорд на дистанции 1500 метров.

Фейт Кипьегон.
Фото Reuters

Апелляция

Кенийскую сборную не устроило решение организаторов. Они направили апелляцию с целью пересмотра сурового наказания Фейт. После рассмотрения дела дисквалификацию отменили и Кипьегон вернули заслуженную медаль.

— Апелляционное жюри восстановило кенийскую спортсменку Фейт Кипьегон в звании серебряной медалистки в беге на 5000 метров среди женщин, — говорится на официальном сайте, который сообщает результаты забегов.

В итоге спортсменки из Кении заняли два первых места в финале забега на 5000 метров. Олимпийское золото завоевала Беатрис Чебет, серебро после апелляции вернулось к Кипьегон. Не зря все-таки девушки радовались на стадионе сразу после дистанции, обнимаясь вместе с национальным флагом.

Фейт Кипьегон (слева) и Беатрис Чебет.
Фото AFP

Другая участница инцидента на беговой дорожке — рекордсменка мира Гудаф Цегай из Эфиопии — финишировала в Париже только на девятом месте.

0
Читайте также
Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Врач перечислила пять самых вредных завтраков
СК переквалифицировал дело об избиении чемпиона РФ по боксу на покушение на убийство
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюплантис соревнуется с законами физики. Есть новый мировой рекорд!
Новости
RSS RSS
Все новости