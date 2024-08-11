«У нас своих не забывают». Глава Якутии поздравляет земляков из сборных других стран, выступающих на Олимпиаде

14-е место в марафоне чиновник назвал «хорошим выступлением».

Марафонцы завершили легкоатлетическую соревновательную программу Олимпиады в Париже. 11 августа состоялся финальный забег среди женщин. Золото выиграла спортсменка из Нидерландов Сифан Хассан, установив новый рекорд Игр (2.22,55). В забеге приняла участие уроженка Якутии Сардана Трофимова. На Олимпиаде она выступает за сборную Киргизии и установила национальный рекорд страны, хотя финишировала только на 14-м месте.

Неоценимый вклад в развитие спорта республики

Трофимова представляет Кыргызстан с 2022 года. Путь на Олимпиаду для Сарданы получился настоящим квестом. Она не выполнила необходимый норматив, но попала на Игры благодаря местной федерации легкой атлетике. Стране было необходимо выставить одного спортсмена в дисциплине, и выбор пал на Трофимову.

На родине продолжают следить за выступлением легкоатлетки. Бегунья рассказывала, что дома установили большой экран и следили за марафоном. После забега Сардану поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

«На Олимпийских играх в женском марафоне Сардана Трофимова стала 14-й среди сильнейших бегуний мира. Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне. Сардана показала всем нам, что, если долго и усердно работать ради поставленной цели, все получится. От всей души поздравляю с хорошим выступлением на Олимпиаде. Это результат упорной работы и сильного характера. Благодарю Сардану за неоценимый вклад в развитие спорта республики! Молодец!» — написал Айсен Николаев в телеграм-канале.

В Якутии не забывают Трофимову. Ранее Сардара получила один миллион рублей от республики за успешное выступление на Азиатских играх, заняв третье место в марафоне. Местные чиновники поддерживают не только Трофимову. Глава республики также следил за выступлениями борцов Айаала Лазарева, который уступил в бронзовом поединке и завершил карьеру после Олимпиады, и Виктора Рассадина — он также занял четвертое место.

Фото Reuters

Чтобы в Якутии расцветали новые таланты

«Результат оказался не в нашу пользу, но то, что два наших борца сражались за бронзовые медали на Олимпийских играх, — это большой успех якутской школы борьбы. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы в Якутии расцветали новые таланты, и я верю, что наши спортсмены обязательно будут на самых высоких ступенях олимпийских пьедесталов», — написал Николаев.

Трофимова после марафона, общаясь с журналистами, емко объяснила любовь на родине. «Нас Якутия всегда поддерживает. Здесь пять человек родом из этого региона выступают за разные страны, и мы все друг за друга болеем, и за нас всегда болеют. У нас своих не забывают», — заявила Сардара в общении с российскими журналистами после забега в Париже.