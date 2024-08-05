Джанмарко Тамбери может не вернуться в Париж.

Многие наверняка запомнили драматичную развязку соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Три года назад итальянец Джанмарко Тамбери разделил победу с катарцем Мутазом Баршимом. В 2024 году 33-летний Мутаз свои позиции сдал. А вот Тамбери только набирает. В Париж он ехал фаворитом, недаром именно Джанмарко доверили нести флаг Италии на церемонии открытия. Однако беда пришла откуда не ждали — всего за два дня до старта квалификации итальянца госпитализировали с камнями в почках, и теперь вообще непонятно, доедет до Франции легкоатлет или нет.

После потерянного в Сене обручального кольца итальянец попал в больницу

Олимпиада-2024 для Джанмарко Тамбери сразу же началась с приключений. Итальянец был знаменосцем сборной на церемонии открытия и плыл со знаменем страны на корабле по Сене. Однако при попытке поднять флаг как можно выше он обронил в воду свое обручальное кольцо. «Теперь символ нашей любви в русле главной реки города любви», — поэтически оправдывался потом Тамбери. Джанмарко собирался бросить в Сену и кольцо супруги, чтобы провести новую брачную церемонию сразу после завершения соревнований в прыжках в высоту. Жениться еще раз в статусе двукратного олимпийского чемпиона в мировой столице романтики — что может быть лучше? Тем более что и соперников, которые могли бы помешать сказке, вроде как на горизонте не было. Пока среди таковых не объявились камни в почках. Сейчас Тамбери в Италии в больнице, и чем вся эта история для него закончится, непонятно.

Джанмарко Тамбери (слева) на открытии Игр в Париже. Фото Reuters

«Отделение нетложной помощи, КТ, УЗИ, анализы крови... Вероятно, камни в почках, — пишет он в соцсетях под пугающей фотографией с медицинским оборудованием вокруг. — В воскресенье я должен был выехать в Париж и начать свой путь к грандиозной мечте, но мне посоветовали отложить поездку на следующий день в надежде, что после небольшого отдыха этот кошмар кончится. Все, что мне остается, это ждать и молиться».

Спортсмены, чей старт на Олимпиаде стоит на последние дни Игр, если и участвуют в церемонии открытия, то редко когда остаются в олимпийской деревне, ожидая начала соревнований. Особенно если речь идет о тех, кто живет в Европе. Какой смысл Джанмарко было почти две недели проводить во Франции, когда родная Италия с привычным тренировочным залом и его командой в двух часах полета?

Джанмарко Тамбери. Фото Global Look Press

Шансы на выступление в Париже тают с каждым часом

В Париж всегда можно вернуться хоть накануне квалификации, но не тут-то было. Начинают высотники уже в среду 7 августа. Однако в субботу вечером Джанмарко почувствовал острую боль в боку. Вызвал скорую, и врачи сразу же забили тревогу. Шансы на то, что Тамбери выступит на Олимпиаде-2024, тают на глазах. «Я не заслуживаю всего этого. Я сделал все ради этой Олимпиады. Все, что мог и не мог. Могу сказать наверняка: не знаю, как я туда доберусь, но я буду в секторе и отдам все силы вплоть до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние. Клянусь вам и прежде всего самому себе!» — обратился 32-летний спортсмен к болельщикам из больницы. Нет сомнения, что Джанмарко постарается ухватиться за любую возможность добраться до «Стад де Франс». Только что он сделает, если врачи будут настаивать на операции?

В легкой форме мочекаменная болезнь лечится спазмоликами и анальгетиками. Иногда и вовсе достаточно общей коррекции питания и строгой диеты на клинический период. Однако в критических ситуациях (а судя по всему, у Тамбери именно такая) практически единственным выходом становится хирургическое вмешательство. В теории операцию можно отложить на несколько дней, однако ни о каких спортивных нагрузках речи и быть не может. Да и как прыгать с невыносимой болью в почках? У итальянца меньше двух суток до часа икс, и поможет ему сейчас только чудо. В отсутствии же Джанмарко нас может ждать ожесточенная борьба за ставший вакантным титул. Претендентов масса, и под такую волну даже сдавший, казалось бы, Мутаз Баршим наверняка постарается выжать из себя последние силы. Но как же не хотелось бы остаться без Тамбери в секторе!