Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 18:30

Алиса Шмидт вылетела с Олимпиады. Сборная Германия не прошла в финал эстафеты 4х400

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алиса Шмидт.
Фото Reuters
Самая красивая спортсменка мира вновь осталась без медали.

11 августа состоялись женские полуфиналы в беге 4x400 метров. Особое внимание было привлечено к немке Алисе Шмидт, выступавшей на втором этапе. Спортсменку считают одной из самых красивых в мире, однако ее выступление на этой Олимпиаде не позволило бороться за медали.

Алиса Шмидт и&nbsp;Донна Векич. Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже

Сборная Германии оказалась одной из слабейших в полуфиналах эстафеты 4х400. Немки со временем 3.26,95 финишировали лишь седьмыми в своем полуфинале: хуже оказался только квартет из Индии (3.32,51), а занявшая первое место Ямайка показала время 3.24,92. Вместе с ней путевки в финал завоевали Нидерланды, Ирландия и Канада — в решающий забег отправились лучшие четыре команды. Во втором полуфинале топ-4 составили США, Великобритания, Франция и Бельгия.

Шмидт, напомню, выступала на втором этапе эстафеты, но после слабого старта Скади Шир не смогла приблизиться к лидерам. Далее за Германию бежали Мона Майер и Айлин Демес. В Париже Алиса дебютировала на Олимпиаде, хотя ездила в составе Германии еще на Игры в Токио — там оказалась запасной и ни разу не вышла на беговую дорожку.

Алиса Шмидт.
Фото Global Look Press

Ранее Шмидт участвовала в смешанной эстафете 4х400, где немецкая сборная тоже не преодолела квалификацию, вновь заняв седьмое место и отстав от ставшей первой Великобритании более чем на пять секунд. Немцы уже после первого этапа шли на последнем месте. Алиса выступила на третьем этапе.

«Мы — команда, необходимо держаться вместе, — заявила тогда девушка. — И должны доверять тому, что решают тренеры. А затем быть морально готовыми к этому. Мы тренировались три года, чтобы попасть на Олимпиаду. И если ты оказался здесь, но не полностью готов к эстафете, должен сказать — мне это трудно. Получился сложный забег. Рассчитывали, что можем выступить гораздо лучше и способны на большее. Сложно, когда мы отстаем с самого начала. Я очень старалась, но бежать сзади тяжело».

Алиса Шмидт на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Самая сексуальная спортсменка мира неудачно дебютировала на Олимпиаде. Что не так с Алисой Шмидт?

Шмидт — одна из самых популярных спортсменок Германии. На ее соцсети подписано более пяти миллионов человек, а саму Алису считают одной из самых привлекательных атлеток мира. Благодаря своей популярности она заключила спонсорский контракт с брендом Puma, а также с компанией спортивного питания.

Алиса Шмидт
0
Читайте также
Александр Вучич раскритиковал судейство в матче Сербия — США на Олимпиаде
Захар Петров не смог завоевать медаль Олимпиады-2024 в каноэ-одиночке
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неудержимая американка! Маклафлин-Леврон установила в Париже свой шестой мировой рекорд
Новости
RSS RSS
Все новости