Алиса Шмидт вылетела с Олимпиады. Сборная Германия не прошла в финал эстафеты 4х400

Самая красивая спортсменка мира вновь осталась без медали.

11 августа состоялись женские полуфиналы в беге 4x400 метров. Особое внимание было привлечено к немке Алисе Шмидт, выступавшей на втором этапе. Спортсменку считают одной из самых красивых в мире, однако ее выступление на этой Олимпиаде не позволило бороться за медали.

Сборная Германии оказалась одной из слабейших в полуфиналах эстафеты 4х400. Немки со временем 3.26,95 финишировали лишь седьмыми в своем полуфинале: хуже оказался только квартет из Индии (3.32,51), а занявшая первое место Ямайка показала время 3.24,92. Вместе с ней путевки в финал завоевали Нидерланды, Ирландия и Канада — в решающий забег отправились лучшие четыре команды. Во втором полуфинале топ-4 составили США, Великобритания, Франция и Бельгия.

Шмидт, напомню, выступала на втором этапе эстафеты, но после слабого старта Скади Шир не смогла приблизиться к лидерам. Далее за Германию бежали Мона Майер и Айлин Демес. В Париже Алиса дебютировала на Олимпиаде, хотя ездила в составе Германии еще на Игры в Токио — там оказалась запасной и ни разу не вышла на беговую дорожку.

Алиса Шмидт. Фото Global Look Press

Ранее Шмидт участвовала в смешанной эстафете 4х400, где немецкая сборная тоже не преодолела квалификацию, вновь заняв седьмое место и отстав от ставшей первой Великобритании более чем на пять секунд. Немцы уже после первого этапа шли на последнем месте. Алиса выступила на третьем этапе.

«Мы — команда, необходимо держаться вместе, — заявила тогда девушка. — И должны доверять тому, что решают тренеры. А затем быть морально готовыми к этому. Мы тренировались три года, чтобы попасть на Олимпиаду. И если ты оказался здесь, но не полностью готов к эстафете, должен сказать — мне это трудно. Получился сложный забег. Рассчитывали, что можем выступить гораздо лучше и способны на большее. Сложно, когда мы отстаем с самого начала. Я очень старалась, но бежать сзади тяжело».

Шмидт — одна из самых популярных спортсменок Германии. На ее соцсети подписано более пяти миллионов человек, а саму Алису считают одной из самых привлекательных атлеток мира. Благодаря своей популярности она заключила спонсорский контракт с брендом Puma, а также с компанией спортивного питания.