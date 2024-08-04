Бегунья Фрейзер-Прайс: «Трудно подобрать слова, чтобы описать глубину моего разочарования»

Трехкратная олимпийская чемпионка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс опубликовала пост после пропуска финала в забеге на 100 м на Олимпиаде в Париже.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать глубину моего разочарования. Я знаю, что мои фанаты разделят со мной эти эмоции. Мне очень повезло с такой мощной поддержкой, начиная с Олимпиады 2008 года. Я очень благодарна за эту поддержку от моих фанатов, страны и всего сообщества на протяжении карьеры. Я чувствую вас в каждом своем шаге и победе. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день», — написала атлетка в соцсети.

37-летняя спортсменка снялась с соревнований. Официально причина ее решения не сообщается. Как утверждает Times Now, официальные лица не пустили легкоатлетку в зону для разминки.