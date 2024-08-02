В трансляции Олимпиады-2024 перепутали флаги СССР и России

Организаторы трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх-2024 в Париже ошибочно поставили в графике флаг РФ вместо СССР.

Перед началом соревнований по метанию молота появилось изображение с указанием мирового и олимпийского рекордов.

Мировой рекорд (86,74 м) был установлен в 1986 году советским легкоалетом Юрием Седых. Олимпийский рекорд (84,80 м) установлен также советским атлетом Сергеем Литвиновым, однако организаторы по ошибке поставили напротив его фамилии государственный символ РФ.

Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов участвуют на турнире в нейтральном статусе. Среди них нет ни одного представителя легкой атлетики.