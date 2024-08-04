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Париж-2024

Сегодня, 22:44

Украинка Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Ярослава Магучих.
Фото AFP

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в прыжках в высоту.

22-летняя украинка показала результат 2,00 метра, выполнив прыжок с первой попытки. Серебро взяла австралийка Никола Олислэгерс с результатом в 2,00 метра, бронза у еще одной украинки Ирины Геращенко (1,95) и австралийки Элеонор Паттерсон (1,95).

Россиянка Елена Куличенко, представляющая сборную Кипра, заняла седьмое место с результатом 1,95 метра, выполнив прыжок с третьей попытки.

Елена Куличенко. Россиянка Куличенко, выступающая на Олимпиаде-2024 за Кипр, передала привет родителям

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Высота

Финал

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00

2. Никола Олислэгерс (Австралия) — 2,00

3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,95

3. Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1,95

Ярослава Магучих
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