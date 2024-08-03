Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 21:37

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не вышла на старт полуфинала Олимпиады на 100 м

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
Фото Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не вышла на старт в полуфинальном забеге на 100 метров на Олимпиаде в Париже.

37-летняя спортсменка снялась с соревнований. Официально причина ее решения не сообщается. Как утверждает Times Now, официальные лица не пустили легкоатлетку в зону для разминки.

По данным источника, это произошло из-за внезапного изменения в правилах, согласно которому спортсмены должны приехать на специальном автобусе, чтобы получить доступ к разминочной зоне. Фрейзер-Прайс прибыла на стадион самостоятельно.

Фрейзер-Прайс трижды становилась олимпийской чемпионкой — в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Токио (2020). Кроме того, на ее счету четыре серебряные медали и одна бронзовая.

легкая атлетика
Олимпиада
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
0
Читайте также
В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский прыгун с шестом гениталиями сбил планку и не сумел выйти в финал Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости