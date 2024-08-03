Сборная Нидерландов завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете

Сборная Нидерландов выиграла забег в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсмены из Нидерландов показали результат — 3.07,43. 24-летняя нидерландская легкоатлетка Фемке Бол, бежавшая на последнем этапе, приняла эстафету на четвертом месте, но сумела вырвать победу для своей сборной.

Второй стала сборная США (3.07,74), третьей финишировала команда Великобритании (3.08,01).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. Нидерланды — 3.07,43

2. США — 3.07,74

3. Великобритания — 3.08,01