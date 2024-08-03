Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:21

Сборная Нидерландов завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Нидерландов выиграла забег в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсмены из Нидерландов показали результат — 3.07,43. 24-летняя нидерландская легкоатлетка Фемке Бол, бежавшая на последнем этапе, приняла эстафету на четвертом месте, но сумела вырвать победу для своей сборной.

Второй стала сборная США (3.07,74), третьей финишировала команда Великобритании (3.08,01).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. Нидерланды — 3.07,43

2. США — 3.07,74

3. Великобритания — 3.08,01

легкая атлетика
Олимпиада
2
2
Читайте также
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев резко высказался об организаторах Олимпиады: «Позорный косяк»

Альфред выиграла 100-метровку и принесла Сент-Люсии первую в истории медаль Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости