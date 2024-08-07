Сборная Испании выиграла золото в эстафете по спортивной ходьбе на Олимпиаде
Испанские легкоатлеты Альваро Мартин и Мария Перес стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по спортивной ходьбе на Играх в Париже.
Дуэт преодолел дистанцию в 42,4 км за 2 часа 50 минут и 31 секунду.
Серебряные медали завоевали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо и Гленда Морехон, отстав от лидеров на 51 секунду. Бронзу выиграли австралийцы Ридиан Коули и Джемайма Монтаг — + 1 минута 7 секунд.
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Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Ходьба. Смешанная эстафета
Финал
1. Испания (Альваро Мартин, Мария Перес) — 2:50.31
2. Эквадор (Брайан Даниэль Пинтадо, Гленда Морехон) — +0,51
3. Австралия (Ридиан Оули, Джемайма Монтаг) — +1,07
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