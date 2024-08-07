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Париж-2024

Сегодня, 11:20

Сборная Испании выиграла золото в эстафете по спортивной ходьбе на Олимпиаде

Руслан Минаев
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Испанские легкоатлеты Альваро Мартин и Мария Перес стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по спортивной ходьбе на Играх в Париже.

Дуэт преодолел дистанцию в 42,4 км за 2 часа 50 минут и 31 секунду.

Серебряные медали завоевали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо и Гленда Морехон, отстав от лидеров на 51 секунду. Бронзу выиграли австралийцы Ридиан Коули и Джемайма Монтаг — + 1 минута 7 секунд.

Захар Петров, прыгунья с&nbsp;шестом Кэти Мун. Олимпиада-2024: смешанная эстафета по марафонской ходьбе, квалификация Петрова в каноэ-одиночке. Онлайн-трансляция 7 августа

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Ходьба. Смешанная эстафета

Финал

1. Испания (Альваро Мартин, Мария Перес) — 2:50.31

2. Эквадор (Брайан Даниэль Пинтадо, Гленда Морехон) — +0,51

3. Австралия (Ридиан Оули, Джемайма Монтаг) — +1,07

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