Сборная Испании выиграла золото в эстафете по спортивной ходьбе на Олимпиаде

Испанские легкоатлеты Альваро Мартин и Мария Перес стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по спортивной ходьбе на Играх в Париже.

Дуэт преодолел дистанцию в 42,4 км за 2 часа 50 минут и 31 секунду.

Серебряные медали завоевали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо и Гленда Морехон, отстав от лидеров на 51 секунду. Бронзу выиграли австралийцы Ридиан Коули и Джемайма Монтаг — + 1 минута 7 секунд.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Ходьба. Смешанная эстафета

Финал

1. Испания (Альваро Мартин, Мария Перес) — 2:50.31

2. Эквадор (Брайан Даниэль Пинтадо, Гленда Морехон) — +0,51

3. Австралия (Ридиан Оули, Джемайма Монтаг) — +1,07