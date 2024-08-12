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Париж-2024

Сегодня, 10:00

Самитова-Галкина — о легкой атлетике в Париже: «Поражают результаты — они бешеные. Мир продвинулся далеко вперед»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях от легкоатлетической программы Олимпиады 2024 в Париже.

«Прогресс колоссальный, это и шиповки новые, экипировка, все по-другому. Сейчас появились карбоновые шиповки, они все равно дают преимущество. Не отрицаю работу. Не тренируясь, конечно, не покажешь результата. Но и обувь влияет на результат, особенно если мы говорим про спорт высших достижений и тем более битву за мировые рекорды.

За соревновательной частью Олимпиады в Париже слежу. Открытие я не смотрела, мне это неинтересно, но вот легкую атлетику смотрю всегда обязательно. И я поражаюсь, результаты бешеные, бегут очень быстро и здорово. Готовность спортсменов невероятная. Мир продвинулся вперед, далеко вперед.

Дорожка важна для результатов, ее качество. Она влияет на темп бега и итоговые секунды. Я бежала в Париже в 2003 году на чемпионате мира. С тех пор дорожки не один раз поменяли, но я помню, что бежалось здорово. Выступала на 5000 м, стала седьмой. Все имеет значение: и дорожка, и экипировка самих атлетов, и методики тренировок. Это общий прогресс в спорте, прогресс конкретный во всех направлениях", — сказала Самитова-Галкина.

Гульнара Самитова-Галкина празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2008. «Меня могли лишить медали за флаг, который не допускает МОК». Самитова-Галкина показала миру Татарстан — но рисковала с дисквалификацией

На Олимпиаде в Париже был обновлен олимпийский рекорд Самитовой-Галкиной на дистанции 3000 м с препятствиями. Он простоял 16 лет — с Игр в Пекине-2008.

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