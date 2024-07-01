Российская прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус

Личный тренер Елена Федоренчик рассказал, что российская прыгунья на батуте София Аляева получила от Международной федерации гимнастики (FIG) нейтральный статус.

«Мы рассматриваем ее с прицелом на следующие Олимпийские игры. София уже выступила на юниорских соревнованиях в Швейцарии, где стала первой с большим отрывом», — цитирует Федорчик ТАСС.

В начале февраля нейтральный статус получили 4 российских прыгуна на батуте. Это Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.