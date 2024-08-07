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Париж-2024

Сегодня, 23:45

Рекордсмена мира в беге с препятствиями унесли на носилках после жесткого падения в финале Олимпиады

Алина Савинова
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Ламеха Гирма.
Фото Global Look Press

Рекордсмен мира на дистанции 3000 метров с препятствиями Ламеха Гирма из Эфиопии жестко упал в финальном забеге на Олимпийских играх в Париже.

На последнем круге дистанции 23-летний спортсмен бежал в группе лидеров, однако задел барьер и упал на дорожку, оставшись лежать без движения. Позже в трансляции показали, как Гирму уносят на носилках в подтрибунное помещение.

Забег выиграл марокканец Эль-Баккали, преодолев дистанцию за 8 минут и 06,05 секунды. Серебро завоевал американец Кеннет Рукс. Бронза у Абрахама Кибивотта из Кении.

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.

Олимпиада
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