Прыжки в высоту у женщин на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию финала
Финал по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало — в 20:55 по московскому времени. Из квалификации в решающую стадию вышли 13 участниц. Публикуем список финалисток.
Участницы финала по прыжкам в высоту:
- Наваль Меникер (Франция)
- Вашти Каннингем (США)
- Ярослава Магучих (Украина)
- Никола Олислэгерс (Австралия)
- Элеонор Паттерсон (Австралия)
- Бусе Савашкан (Турция)
- Валдилея Мартинс (Бразилия)
- Елена Куличенко (Кипр)
- Ангелина Топич (Сербия)
- Кристина Хонзель (Германия)
- Татьяна Гусин (Греция)
- Ирина Геращенко (Украина)
- Сафина Садуллаева (Узбекистан)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.
Украинская легкоатлетка Магучих в квалификации прыгнула 2 м 10 см, побив мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который держался 37 лет.
В соревнованиях участвует россиянка Елена Куличенко, которая после смены гражданства в 2021 году выступает за Кипр.