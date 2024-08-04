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Париж-2024

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Прыжки в высоту у женщин на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию финала

Финал по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдет в воскресенье, 4 августа.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Елена Куличенко.
Фото Reuters

Финал по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало — в 20:55 по московскому времени. Из квалификации в решающую стадию вышли 13 участниц. Публикуем список финалисток.

Участницы финала по прыжкам в высоту:

  • Наваль Меникер (Франция)
  • Вашти Каннингем (США)
  • Ярослава Магучих (Украина)
  • Никола Олислэгерс (Австралия)
  • Элеонор Паттерсон (Австралия)
  • Бусе Савашкан (Турция)
  • Валдилея Мартинс (Бразилия)
  • Елена Куличенко (Кипр)
  • Ангелина Топич (Сербия)
  • Кристина Хонзель (Германия)
  • Татьяна Гусин (Греция)
  • Ирина Геращенко (Украина)
  • Сафина Садуллаева (Узбекистан)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Украинская легкоатлетка Магучих в квалификации прыгнула 2 м 10 см, побив мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который держался 37 лет.

В соревнованиях участвует россиянка Елена Куличенко, которая после смены гражданства в 2021 году выступает за Кипр.

Олимпиада
Елена Куличенко
Ярослава Магучих
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