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Париж-2024

Сегодня, 19:34

Организаторы Олимпиады-2024 нарушили протокол награждения двух бронзовых призеров в легкой атлетике

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийские призеры Игр-2024 в упражнении на перекладине.
Фото Reuters

Во время церемонии награждения призеров Олимпиады-2024 в упражнении на перекладине организаторы нарушили протокол награждения, сообщает ТАСС.

Организаторы повесили флаг Тайваня под флагом Китая, хотя они должны быть на одном уровне, так как оба спортсмена из этих стран — китаец Чжан Бохэн и Тан Чиа Хунг из Тайваня — стали бронзовыми медалистами.

Золотую медаль завоевал японец Ока Шиннодзуке, серебряным призером стал колумбиец Анхель Барахас.

Источник: ТАСС
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