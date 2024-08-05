Организаторы Олимпиады-2024 нарушили протокол награждения двух бронзовых призеров в легкой атлетике

Во время церемонии награждения призеров Олимпиады-2024 в упражнении на перекладине организаторы нарушили протокол награждения, сообщает ТАСС.

Организаторы повесили флаг Тайваня под флагом Китая, хотя они должны быть на одном уровне, так как оба спортсмена из этих стран — китаец Чжан Бохэн и Тан Чиа Хунг из Тайваня — стали бронзовыми медалистами.

Золотую медаль завоевал японец Ока Шиннодзуке, серебряным призером стал колумбиец Анхель Барахас.