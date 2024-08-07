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Париж-2024

Сегодня, 13:13

Олимпийский чемпион Тамбери не выполнил норматив квалификации, но попал в финал Игр в Париже

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери не смог преодолеть высоту в 2,29 метра, необходимую для попадания в финал Олимпийских игр в Париже.

В квалификации итальянец с трех попыток не смог взять высоту 2,27 метра.

Тем не менее 32-летний спортсмен пробился в решающую стадию соревнований, так как норматив не смог преодолеть никто из участников. Согласно регламенту, дальше проходят спортсмены, показавшие 12 лучших результатов.

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