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Сегодня, 09:30

Олимпийская чемпионка рассказала, что едва не потеряла золотую медаль из-за демонстрации флага Татарстана

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» рассказала что из-за демонстрации флага Республики Татарстан после победы на Олимпиаде в Пекине ее могли лишить золотой медали Игр.

«На эмоциях, я, честно говоря, даже не понимала, что творю. А проблемы из-за флага Татарстана могли возникнуть у нас серьезные на самом деле! Мне в команде флаг передали, я и побежала — не знала ведь, не понимала, что этого делать нельзя. Нужны флаги стран-членов МОК и ООН. Как-то сказали, что татарский флаг похож на итальянский, вроде бы так историю разрулили. Ну и сослались на эмоции.

Мы приехали как сборная России, выступали под флагом России, поэтому у нас у всех единый флаг. Мы должны были бежать только под российским флагом. А у меня же эмоции, меня всю переполняло. Такое счастье! А мне потом говорят: ты зачем взяла флаг, ты что натворила? Потому что по регламенту меня даже могли лишить медали за флаг, который не допускается МОК. Я очень сильно переживала, что лишат медали, по идее то, что я сделала, — это неприемлемо», — сказала Самитова-Галкина.

 
Гульнара Самитова-Галкина празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2008. «Меня могли лишить медали за флаг, который не допускает МОК». Самитова-Галкина показала миру Татарстан — но рисковала с дисквалификацией

Самитова-Галкина родилась и проживает в Набережных Челнах.

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