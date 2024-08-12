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Олимпийская чемпионка призналась, что едва не завершила карьеру за полгода до победных Игр

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» поделилась своими воспоминаниями о старте сезона 2008 года.

Легкоатлетка призналась, что думала над завершением карьеры.

«На самом деле до Олимпиады у меня шел непростой сезон. В январе 2008-го я уже было хотела завершать свою спортивную карьеру. Результаты никак не шли, тренировки казались скучными… Было такое ощущение, что предел. Что я уже все как спортсмен, ничего уже не получится большого достичь в спорте. Раз так, то какой смысл продолжать?

И тут Геннадий Михайлович говорит: а давай попробуем хотя бы! Получится — значит получится. Не получится — тогда уже точно будешь завершать. Вот мы и попробовали. Результат все знают. Конечно, было сложно, тренировались как не в себя. Но оно того стоило», — сказала Самитова-Галкина.

 
Гульнара Самитова-Галкина празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2008. «Меня могли лишить медали за флаг, который не допускает МОК». Самитова-Галкина показала миру Татарстан — но рисковала с дисквалификацией

В августе 2008-го Самитова-Галкина победила на Олимпиаде в Пекине с мировым рекордом на дистанции 3000 м с препятствиями.

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