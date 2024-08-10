Новозеландец Керр победил американца Макьюэна в перепрыжке за золото на Олимпиаде в Париже
Новозеландец Хэмиш Керр выиграл золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.
В перепрыжке после отказа делить золото с американцем Шелби Макьюэном 27-летний легкоатлет взял высоту 2,34 метра. Макьюэн этот показатель повторить не смог. Ранее оба спортсмена остановились на результате 2,36 метра.
Обладателем бронзовой медали стал Мутаз Баршим (Катар) — 2,34.
На Играх в Токио-2020 точно такая же ситуация возникла с участием итальянца Джанмарко Тамбери и Баршима, тогда оба спортсмена решили поделить золото.
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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