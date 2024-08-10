Новозеландец Керр победил американца Макьюэна в перепрыжке за золото на Олимпиаде в Париже

Новозеландец Хэмиш Керр выиграл золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.

В перепрыжке после отказа делить золото с американцем Шелби Макьюэном 27-летний легкоатлет взял высоту 2,34 метра. Макьюэн этот показатель повторить не смог. Ранее оба спортсмена остановились на результате 2,36 метра.

Обладателем бронзовой медали стал Мутаз Баршим (Катар) — 2,34.

На Играх в Токио-2020 точно такая же ситуация возникла с участием итальянца Джанмарко Тамбери и Баршима, тогда оба спортсмена решили поделить золото.