Норвежский бегун Ингебригтсен стал двукратным олимпийским чемпионом

Норвежский бегун Якоб Ингебригтсен выиграл золото в беге на 5000 м на Олимпийских играх в Париже.

23-летний легкоатлет показал время 13 минут 13,66 секунды.

Серебряную медаль выиграл кениец Роналд Квемой — 13.15,04. Бронза — у американца Гранта Фишера (13.15,13).

Ингебригтсен выиграл второе золото Олимпийских игр. Ранее он был первым в беге на 1500 м в Токио-2020.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

5000 м

Финал

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.13,66

2. Роналд Квемой (Кения) — 13.15,04

3. Грант Фишер (США) — 13.15,13