Испанец Диас выиграл золото в тройном прыжке на Олимпиаде-2024
Испанский легкоатлет Хордан Диас выиграл золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Париже.
23-летний спортсмен показал результат 17,86 метра.
Серебро завоевал португалец Педру Пишарду — 17,84 метра. Бронзовым призером стал Энди Диас Эрнандес из Италии — 17,64.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Тройной прыжок
Финал
1. Хордан Александр Диас (Испания) — 17.86
2. Педру Пишарду (Португалия) — 17.84
3. Энди Диас Эрнандес (Италия) — 17.64
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