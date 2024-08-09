Испанец Диас выиграл золото в тройном прыжке на Олимпиаде-2024

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Испанский легкоатлет Хордан Диас выиграл золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Париже.

23-летний спортсмен показал результат 17,86 метра.

Серебро завоевал португалец Педру Пишарду — 17,84 метра. Бронзовым призером стал Энди Диас Эрнандес из Италии — 17,64.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Тройной прыжок

Финал

1. Хордан Александр Диас (Испания) — 17.86

2. Педру Пишарду (Португалия) — 17.84

3. Энди Диас Эрнандес (Италия) — 17.64