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Париж-2024

Сегодня, 23:19

Испанец Диас выиграл золото в тройном прыжке на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Хордан Диас.
Фото AFP

Испанский легкоатлет Хордан Диас выиграл золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Париже.

23-летний спортсмен показал результат 17,86 метра.

Серебро завоевал португалец Педру Пишарду — 17,84 метра. Бронзовым призером стал Энди Диас Эрнандес из Италии — 17,64.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Тройной прыжок

Финал

1. Хордан Александр Диас (Испания) — 17.86

2. Педру Пишарду (Португалия) — 17.84

3. Энди Диас Эрнандес (Италия) — 17.64

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