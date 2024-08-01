Китаянка Цзяюй победила в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024

Китаянка Ян Цзяюй стала олимпийской чемпионкой в спортивной ходьбе на 20 км на Играх-2024 в Париже.

В финале она преодолела дистанцию за 1 час 25 минут 54 секунды.

Серебро завоевала испанка Мария Перес (+25 секунд), бронзу — австралийка Джемима Монтаг (+31 секунда).

28-летняя Цзяюй впервые одержала победу на Олимпиаде. В 2021 году на чемпионате Китая она установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км среди женщин — 1 час 23 минуты 49 секунд.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Ходьба 20 км

Финал

1. Ян Цзяюй (Китай) — 1 час 25 минут 54 секунды

2. Мария Перес (Испания) — 1:26.19

3. Джемима Монтаг (Австралия) — 1:26.25