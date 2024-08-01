Китаянка Цзяюй победила в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024
Китаянка Ян Цзяюй стала олимпийской чемпионкой в спортивной ходьбе на 20 км на Играх-2024 в Париже.
В финале она преодолела дистанцию за 1 час 25 минут 54 секунды.
Серебро завоевала испанка Мария Перес (+25 секунд), бронзу — австралийка Джемима Монтаг (+31 секунда).
28-летняя Цзяюй впервые одержала победу на Олимпиаде. В 2021 году на чемпионате Китая она установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км среди женщин — 1 час 23 минуты 49 секунд.
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Ходьба 20 км
Финал
1. Ян Цзяюй (Китай) — 1 час 25 минут 54 секунды
2. Мария Перес (Испания) — 1:26.19
3. Джемима Монтаг (Австралия) — 1:26.25
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