Эквадорец Пинтадо одержал победу в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024
Эквадорский легкоатлет Брайан Пинтадо стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 20 км на Играх-2024 в Париже.
В финале он преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 55 секунд.
Второе место занял представитель Бразилии Кайо Бонфим (+14 секунд), третье — испанец Альваро Мартин (+16 секунд).
29-летний Пинтадо впервые выиграл золото Олимпиады. Ранее он участвовал в летних Играх 2016 и 2020 годов.
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Ходьба 20 км
Финал
1. Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор) — 1 час 18 минут 55 секунд
2. Каю Бонфим (Бразилия) — 1:19.09
3. Альваро Мартин (Испания) — 1:19.11
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