Новозеландец Керр и американец Макюэн отказались делить золото в прыжках в высоту на Олимпиаде

Новозеландец Хэмиш Керр и американец Шелби Макюэн отказались делить золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.

Оба легкоатлета по пять раз не взяли высоту в ходе финала и выбрали переигровку. Керр и Макюэн остановились на высоте 2,36 метра.

Обладателем бронзовой медали стал Мутаз Баршим (Катар) — 2,34.

На Играх в Токио-2020 в перепрыжке участвовали итальянец Джанмарко Тамбери и Баршим, тогда оба спортсмена решили поделить золото.