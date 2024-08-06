НОК Румынии обратился в CAS из-за пересмотра оценок вольных упражнений на Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии обратился в CAS из-за пересмотра оценок американки Джордан Чайлз в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место, Чайлз стала пятой. После подачи протеста американской стороной оценку Чайлз пересмотрели — спортсменка поднялась с пятого места на третье, а Бэрбосу опустилась на четвертое место.

НОК Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали.