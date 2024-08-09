Немка Огунлейе завоевала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
Немецкая легкоатлетка Йемиси Огунлейе стала лучшей в соревновании в толкании ядра среди женщин на Олимпиаде в Париже.
Результат 25-летней спортсменки составил 20 метров. Серебро завоевала Мэдисон-Ли Веше из Новой Зеландии (19,86 м). Бронзу выиграла китаянка Сонг Джайюан (19,32).
Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Ядро
Финал
1. Йемиси Огунлейе (Германия) — 20,00
2. Мэдисон-Ли Веше (Новая Зеландия) — 19,86
3. Сонг Джайюан (Китай) — 19,32
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Новости