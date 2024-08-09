Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:05

Немка Огунлейе завоевала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Йемиси Огунлейе.
Фото Reuters

Немецкая легкоатлетка Йемиси Огунлейе стала лучшей в соревновании в толкании ядра среди женщин на Олимпиаде в Париже.

Результат 25-летней спортсменки составил 20 метров. Серебро завоевала Мэдисон-Ли Веше из Новой Зеландии (19,86 м). Бронзу выиграла китаянка Сонг Джайюан (19,32).

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Ядро

Финал

1. Йемиси Огунлейе (Германия) — 20,00

2. Мэдисон-Ли Веше (Новая Зеландия) — 19,86

3. Сонг Джайюан (Китай) — 19,32

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
0
Читайте также
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Александр Вучич раскритиковал судейство в матче Сербия — США на Олимпиаде
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бельгийка Тиам стала трехкратной олимпийской чемпионкой в семиборье

Мужскую сборную США дисквалифицировали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости