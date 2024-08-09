Немка Огунлейе завоевала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра

Немецкая легкоатлетка Йемиси Огунлейе стала лучшей в соревновании в толкании ядра среди женщин на Олимпиаде в Париже.

Результат 25-летней спортсменки составил 20 метров. Серебро завоевала Мэдисон-Ли Веше из Новой Зеландии (19,86 м). Бронзу выиграла китаянка Сонг Джайюан (19,32).

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Ядро

Финал

1. Йемиси Огунлейе (Германия) — 20,00

2. Мэдисон-Ли Веше (Новая Зеландия) — 19,86

3. Сонг Джайюан (Китай) — 19,32