Мужскую сборную США дисквалифицировали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная США была дисквалифицирована с эстафеты 4х100 метров на Олимпийских играх в Париже.

Американских легкоатлетов наказали за ошибку при передаче эстафетной палочки после первого этапа. Спортсмены финишировали на 7-м месте, но были дисквалифицированы. В итоге на седьмой строчке протокола расположилась сборная Китая.

Золотые медали в эстафете 4х100 метров выиграли канадские бегуны. Второе место заняли спортсмены, представляющие сборную ЮАР. Бронза досталась британцам.