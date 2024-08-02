Муж Серены Уильямс помог участвующей в Олимпиаде американской легкоатлетке оплатить жилье

Американский рэпер Флейвор Флейв и муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян решили помочь принимающей участие в Олимпиаде-2024 легкоатлетке из США Веронике Фрейли с арендой жилья.

В четверг, 1 августа, спортсменка в своих соцсетях рассказала о возникших у нее трудностях с оплатой аренды.

«Я завтра участвую в Олимпийских играх и даже не могу заплатить за аренду. Мой университет перечислил мне только около 75% от арендной платы, в то время как футболистам, которые ничего не выиграли, они платят достаточно, чтобы купить новые машины и дома, — написала Фрейли.

Ее пост быстро привлек внимание американского музыканта и Оганяна, который является соучредителем Reddit. Они пообещали помочь спортсменке и отправили ей нужную для оплаты аренды жилья сумму. Позже Оганян в соцсетях опубликовал скриншот с платежом в размере 7760 долларов. Представители Флейвора Флейва подтвердили, что высланных Фрейли денег хватило на то, чтобы оплатить аренду.

Серена Уильямс вместе со своим мужем присутствовала на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая прошла 26 июля.