Марокканец Эль-Баккали взял золото Олимпиады-2024 в беге на 3000 м с препятствиями

Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Баккали одержал победу в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями на Олимпиаде в Париже.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 8 минут и 06,05 секунды. Эль-Баккали стал двукратным олимпийским чемпионом — он также взял золото в этой дисциплине на Играх в Токио.

Серебро на Олимпиаде в Париже завоевал американец Кеннет Рукс, его результат — 8 минут 06,41 секунды. Бронза у Абрахама Кибивотта из Кении (8.06,47).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

3000 м с/п

Финал

1. Суфьян Эль Баккали (Марокко) — 8.06,05

2. Кеннет Рукс (США) — 8.06,41

3. Абрахам Кибивотт (Кения) — 8.06,47