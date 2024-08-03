Ласицкене: «Легкую атлетику на Олимпиаде смотреть не буду, потому что это больно»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не смотрит Олимпиаду-2024 в Париже.

«Легкую атлетику я точно не буду смотреть. Это больно. Я не до такой степени мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения. Что до Олимпиады в целом, она настолько важна, что пройти мимо не получается при всем желании. Куда бы ни вошел в соцсетях, даже те Telegram-каналы, которые не имеют вообще никакого отношения к спорту, все равно пишут об Играх. О церемонии открытия, о том, кто как был одет. Поэтому я себя настроила на то, что это просто жизнь, которая продолжается», — приводит слова Ласицкене RT.

Соревнования по легкой атлетике на Играх-2024 проходят с 1 по 11 августа. Будет разыграно 48 комплектов медалей.

31-летняя Ласицкене — олимпийская чемпионка-2020, трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2018), двукратная чемпионка Европы в помещении (2015, 2019).