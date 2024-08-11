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Париж-2024

Сегодня, 13:31

Спортсменка из Бутана финишировала последней на марафоне. Ее встречали как супергероя

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Участница марафона из сборной Бутана Кинзан Ламо на Олимпиаде в Париже отстала от предпоследнего места почти на час, но завершила забег и удостоилась поддержки зрителей.

Ламо преодолела 42,2 км за 3 часа 52 минуты и 59 секунд — практически на час позже ближайшей конкурентки и на 1,5 часа позже олимпийской чемпионки Сифан Хассан. Сборная Бутана представлена в Париже тремя спортсменами: помимо Ламо, это стрелок из лука Лэм Доржи и пловец Сангай Тензин. Ни один из представителей страны не смог завоевать награды на этих Играх.

26-летняя Ламо служит в королевской армии Бутана и впервые выехала на соревнования за границу. По ее словам, она готовилась к Олимпиаде всего 6 месяцев. Сложности на трассе начались у Кинзан с самого начала — уже на первых километрах она значительно отставала от лидеров, но болельщики на трассе по-доброму поддерживали спортсменку. Призывы не сдаваться подействовали — Ламо не сошла, добралась до финиша и выглядела невероятно счастливой. Болельщики сопровождали ее до финиша и по-доброму поддерживали, несмотря на то, что часть дистанции спортсменка прошла пешком.

Марафоны по традиции являются очень демократичными в плане отношения к результатам. На любительских забегах есть традиция торжественно встречать последнего финишера. В смешанной зоне после финиша спортсменки тепло приветствовали друг друга и обменивались поздравлениями. Церемония награждения началась только после завершения Ламо забега, остальные спортсмены ждалии ее у финишной черты.

легкая атлетика
Олимпиада
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Сифан Хассан завоевала золото в марафоне на Олимпиаде в Париже
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