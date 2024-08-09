Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже продолжатся 9 августа

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В соревнованиях принимают участие более 1800 спортсменов, поровну мужчин и женщин. Всего на Олимпиаде разыгрывается 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафон и спортивная ходьба), 16 в технических дисциплинах и 2 — в комбинированных).

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 9 августа (вечернаяя сессия)

20.30 Женщины. Эстафета 4х100 м. Финал

20.37 Женщины. Толкание ядра. Финал

20.47 Мужчины. Эстафета 4х100 м. Финал

21.00 Женщины. 400 м. Финал

21.13 Мужчины. Тройной прыжок. Финал

21.25 Женщины. Семиборье. 800 м

21.57 Женщины. 10000 м

22.45 Мужчины. 400 м с барьерами. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.