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Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 8 августа

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже продолжатся 8 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Стадион «Стад де Франс».
Фото Global Look Press

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня Олимпиады-2024.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В соревнованиях примут участие более 1800 спортсменов, поровну мужчин и женщин. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафон и спортивная ходьба), 16 в технических дисциплинах и 2 — в комбинированных).

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 8 августа (вечернаяя сессия)

20.35 Женщины. 1500 м. Полуфиналы

20.35 Женщины. Семиборье. Толкание ядра

21.00 Женщины. Прыжки в длину. Финал

21.25 Мужчины. Метание копья. Финал

21.30 Мужчины. 200 м. Финал

21.55 Женщины. Семиборье. 200 м

22.25 Женщины. 400 м с барьерами. Финал

22.45 Мужчины. 110 м с барьерами. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
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