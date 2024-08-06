Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа

Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже пройдут во вторник, 6 августа. В программе у мужчин: 400 м, 1500 м и прыжки в длину. В программе у женщин: метание молота, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями и 200 м. В этот день будет разыграно 5 комплектов медалей. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание соревнований по легкой атлетике на 6 августа:

20.35 Мужчины. 400 м. Полуфиналы

20.57 Женщины. Метание молота. Финал

21.07 Женщины. 400 м с барьерами. Полуфиналы

21.15 Мужчины. Прыжки в длину. Финал

21.50 Мужчины. 1500 м. Финал

22.14 Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал

22.40 Женщины. 200 м. Финал

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.