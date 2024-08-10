Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже продолжатся 10 августа

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В соревнованиях принимают участие более 1800 спортсменов, поровну мужчин и женщин. Всего на Олимпиаде разыгрывается 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафон и спортивная ходьба), 16 в технических дисциплинах и 2 — в комбинированных).

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 10 августа (вечернаяя сессия)

20.00 Мужчины. Прыжки в высоту. Финал

20.05 Мужчины. 800 м. Финал

20.30 Женщины. Метание копья. Финал

20.35 Женщины. 100 м с барьерами. Финал

20.50 Мужчины. 5000 м. Финал

21.15 Женщины. 1500 м. Финал

22.00 Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал

22.14 Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.