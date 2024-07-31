Ласицкене считает, что могла бы взять олимпийское золото в 2016 году

Олимпийская чемпионка 2021 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что также могла бы выиграть золото Игр-2016. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

«Я не буду сравнивать результаты, это ни к чему. Но в 2016 году, когда мы пропускали Олимпиаду тоже, было по-другому. Тогда я знала, что мои два метра являются лучшим результатом сезона, и если бы я поехала в Рио с этим результатом, то там все было бы иначе. Тогда была другая ситуация, другие мысли, никто не понимал, что будет и как будет», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до Игр в Бразилии из-за допингового скандала. Победу в Рио-де-Жанейро одержала испанка Рут Бейтия с результатом 1,97 метра. Ласицкене за месяц до олимпийского турнира сумела прыгнуть на 2 метра.

«Сейчас время другое, результаты другие, в сравнении нет необходимости. На это я не хочу тратить энергию, настроение. Я хочу выходить на соревнования, чтобы прыгать, чтобы показать то, на что способна на сегодня — и как получится», — добавила спортменка.