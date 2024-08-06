Грек Тентоглу завоевал золотую медаль в прыжках в длину на Олимпиаде-2024
Греческий легкоатлет Милтиадис Тентоглу взял золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину.
26-летний грек показал результат в 8,48 метра. Серебряную медаль завоевал Уэйн Пиннок из Ямайки (8,36 метра), бронза у итальянца Маттиа Фурлани (8,34 метра).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Прыжки в длину
Финал
1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8,48
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) — 8,36
3. Маттиа Фурлани (Италия) — 8,34
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