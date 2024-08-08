Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 04:08

Гирма пришел в сознание и был доставлен в больницу

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Рекордсмен мира на дистанции 3000 метров с препятствиями Ламеха Гирма из Эфиопии пришел в себя в медпункте «Стад де Франс» и заговорил, сообщает L'Equipe. Затем спортсмена доставили в больницу для дальнейшего обследования.

23-летний спортсмен на последнем круге дистанции на Олимпийских играх-2024 бежал в группе лидеров, но задел барьер и упал на дорожку, оставшись лежать без движения. Гирму унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Тот забег выиграл марокканец Эль-Баккали, преодолев дистанцию за 8 минут и 6,05 секунды. Серебро завоевал американец Кеннет Рукс. Бронза у Абрахама Кибивотта из Кении.

Ламеха Гирма. Трагедия: мировой рекордсмен упал во время забега. Он не двигался — Гирму унесли на носилках
1
0
Читайте также
Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр
Антонов назвал реакцию США на действия ВСУ в Курской области возмутительной
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
СК РФ установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
Мошенники стали красть личные данные граждан РФ при помощи «ускорителей» YouTube
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рекордсмена мира в беге с препятствиями унесли на носилках после жесткого падения в финале Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости