Гирма пришел в сознание и был доставлен в больницу

Рекордсмен мира на дистанции 3000 метров с препятствиями Ламеха Гирма из Эфиопии пришел в себя в медпункте «Стад де Франс» и заговорил, сообщает L'Equipe. Затем спортсмена доставили в больницу для дальнейшего обследования.

23-летний спортсмен на последнем круге дистанции на Олимпийских играх-2024 бежал в группе лидеров, но задел барьер и упал на дорожку, оставшись лежать без движения. Гирму унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Тот забег выиграл марокканец Эль-Баккали, преодолев дистанцию за 8 минут и 6,05 секунды. Серебро завоевал американец Кеннет Рукс. Бронза у Абрахама Кибивотта из Кении.