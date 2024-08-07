Французская легкоатлетка Фино сделала предложение возлюбленному на Олимпиаде-2024
Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему молодому человеку после забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.
В финале она прошла дистанцию за 8 минут 58,67 секунды и заняла четвертое место.
После забега 33-летняя спортсменка подошла к сектору, в котором сидел ее возлюбленный и встала перед ним на колено. Мужчина ответил согласием.
Фино является чемпионкой Европы 2024 года в беге на 3000 метров с препятствиями.
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