Эстафета по марафонской ходьбе на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию

Смешанная эстафета по марафонской ходьбе на Олимпийских играх в Париже пройдет в среду, 7 августа. «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Эстафета будет проходить по той же трассе, что и индивидуальные соревнования по ходьбе, в центре Парижа у Эйфелевой башни.

Легкая атлетика на Олимпийских играх. 7 августа, среда

08:30. ходьба, смешанная эстафета. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.