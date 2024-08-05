Дюплантис на Играх-2024 установил новый олимпийский рекорд по прыжкам с шестом
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый олимпийский рекорд на Играх-2024 в Париже.
24-летний швед после завоевания золотой медали прыгнул на 6,10 метра. Ранее рекорд принадлежал бразильцу Тиагу Бразу (6,03 метра), который он установил на Олимпиаде-2016 в Рио.
Также Дюплантису принадлежит мировой рекорд, который он установил на Бриллиантовой лиге в 2024 году (6,24 метра).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Шест
Финал
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6.10 OR
2. Сэм Кендрикс (США) — 5.95
3. Эммануил Каралис (Греция) — 5.90
4. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) — 5.85
5. Эрсу Сасма (Турция) — 5.85
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