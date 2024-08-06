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Париж-2024

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Дюплантис — о мировом рекорде: «Я пока еще не осознал, насколько фантастическим был этот момент»

Алина Савинова
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Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис прокомментировал установление нового мирового рекорда на Олимпийских играх в Париже.

5 августа 24-летний швед завоевал золотую медаль с результатом 6,25 м. Он побил свой предыдущий мировой рекорд в 6,24 метра и установил новое олимпийское достижение, превзойдя бразильца Тиаго Браза (6,03 метра).

«Я пока еще не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Это одна из тех вещей, которые кажутся нереальными — такой выход за пределы моего тела. Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде — главном событии в прыжках с шестом из всех возможных. Это было моей самой большой мечтой с детства, и я исполнил ее перед невероятной публикой», — заявил спортсмен.

Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом: еще одну золотую медаль швед завоевал на Играх-2020 в Токио. Он также является двукратным чемпионом мира (2022 и 2023) и трехкратным чемпионом Европы (2018, 2022 и 2024).

Источник: olympics.com
легкая атлетика
Олимпиада
Арман (Мондо) Дюплантис
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